Il percorso alla Juventus del centrocampista brasiliano classe 1996 Arthur Melo sembra essere al capolinea. Non è semplice separarsi però: i cinque milioni netti di ingaggio, le prestazioni spesso non all'altezza e gli errori spesso risultati decisivi. A gennaio sembrava fosse prossimo al trasferimento con l'accordo quasi raggiunto con l'Arsenal. Salvo poi far saltare tutto all'ultimo. Il centrocampista non vorrebbe più essere a Torino la prossima stagione e quindi si aprono due strade:



LE STRADE - Si valuta l'idea dello scambio, in primis con l'Arsenal. La Juve vorrebbe Gabriel in cambio, profilo che ritiene interessante. I Gunners dall'altro lato non hanno mai smesso di manifestare interesse verso il centrocampista brasiliano dopo il corteggiamento di gennaio. Altrimenti si potrebbe valutare un prestito biennale, in un club probabilmente di Premier League, però con una parte di ingaggio pagata dalla Vecchia Signora. Al momento non c'è ancora una strada definita, sembra proprio però che la Juventus ed Arthur siano pronti a separarsi.