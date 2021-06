Il Paris Saint Germain dopo aver chiuso i colpi Hakimi con l'Inter e Donarrumma a zero dal Milan è pronto ad affondare il colpo anche per Arthur della Juventus. Leonardo lo vuole in prestito ed è pronto ad inserirlo in un'operazione in scambio con il terzino sinistro Bakker che piace molto alla Juve. Lo riporta il Corriere dello Sport.