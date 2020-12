Secondo quanto riportato da Fanpage, Houssem Aouar potrebbe tornare ad essere un profilo interessante per il centrocampo della Juventus. Juve che ci aveva pensato, eccome, nella scorsa edizione di mercato: la richiesta troppo alta fatta dal presidente Aulas, che mantiene un ottimo rapporto con Agnelli e la società bianconera, potrebbe infatti abbassarsi in quest'edizione di calciomercato o in alternativa in estate. Resta sempre intorno ai 50 milioni di euro e allora tutto potrebbe giocarsi intorno alla formula: un prestito con riscatto dilazionato potrebbe aiutare la Juve a soddisfare la volontà del patron del Lione. Staremo a vedere se ci sarà un'apertura...