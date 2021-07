tagliata fuori dalla corsa a Houssem Aouar: secondo Le10Sport infatti, per il centrocampista del Lione è un testa a testa traProprio ​il Tottenham, a breve, potrebbe tentare l'affondo per il centrocampista del Lione, Houssem Aouar. Il giocatore fa parte degli attenzionati dalla dirigenza bianconera che, fino ad oggi, non ha mai davvero affondato il colpo. La valutazione che il club francese fa si aggirerebbe intorno ai 25 milioni.