Frenata per Nicolò Zaniolo, riflessioni in corso su Angel Di Maria. E poi proseguono, anzi si intensificano i contatti per Antony dell'Ajax. Così la Juve insiste su obiettivi precisi per completare l'attacco, ragionando sempre più su esterni di qualità. Ma la valutazione spaventa: servono almeno 35 milioni. Lo riporta Calciomercato.com.