Al mattino un summit per decidere le linee strategiche sul mercato d’inverno. Alla sera, una cena nel centro di Torino per parlare di futuro, di quello che è successo al CdA della. Giornata piena di impegni quella di ieri perche, in questo momento, rimangono saldi a capo dell’area tecnica della Vecchia Signora, a meno di clamorosi – ennesimi – ribaltoni.A raccontare le ultime, gli umori della serata, é calciomercato.com: "Poi il terremoto, il cda che si dimette, l'era Andrea Agnelli che termina. Con tutte quelle riflessioni inevitabili anche a livello umano da parte di tutti. La richiesta, la volontà, della proprietà è quella di andare avanti almeno fino al termine della stagione con Cherubini e Allegri dunque: di questo si è discusso in serata, proprio in un lungo confronto serale tra loro, che condividono prima di tutto una profonda amicizia., non sono mancate e non mancheranno le voci relative addirittura a delle sue dimissioni (senza Agnelli...), per ora ancora rimaste come tali. Anche dopo questo terremoto, quindi, almeno l'area sportiva dovrebbe (potrebbe) andare avanti. Fino al prossimo colpo di scena".