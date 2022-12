Come racconta Gazzetta, restano i dubbi attorno a. Con la Roma e Mourinho è rottura totale e i legali di entrambe le parti sono già al lavoro. La società vuole venderlo a titolo definitivo e la richiesta iniziale è di 10 milioni. Per il momento hanno chiesto informazioni, ma solo per il prestito, Marsiglia, Lilla, Ajax, Fulham e Juventus. Sulla corsia opposta un altro giallorosso scontento, Matías Viña: è chiuso da Spinazzola e Zalewski e il Galatasaray lo acquisterebbe volentieri. Il portoghese aspetta di vedere come finirà la vicenda Karsdorp: se l’olandese farà le valigie, il suo impiego potrebbe crescere.