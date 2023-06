Tante domande a cui dare risposte nelle prossime settimane, partendo dal fatto che lì dietro c’è più di qualche certezza da cui poter ripartire, nonostante i dubbi. Tutto in mano ad Allegri, che insieme alla dirigenza sta delineando i cinque-sei nomi che comporranno il reparto.- Punti fermi saranno, su tutti, e. Il brasiliano è stato il capitano in campo, gode della massima fiducia di Allegri, ha dimostrato grande duttilità e ha già mandato messaggi di richiamo ai sensi di appartenenza e professionalità, mentre l'esordiente italiano ha mostrato una grande crescita nella seconda parte di stagione e ora può essere considerato un titolare o quasi. E? Non è un dubbio per la Juve, ma con un'offerta importante è. Cifre che devono superare abbondantemente i 50 milioni di euro, sfruttando nel caso l'asta Premier con Tottenham, Newcastle e Aston Villa sulle sue tracce.- I dubbi, invece, sono tecnici e finanziari., il primo, perché dopo l'annata, a 36 anni, non dà più le garanzie solite e costa 6,5 milioni netti (12 per la Juve) ancora per un anno, la cui situazione resta da monitorare. E poi, continua il Corriere dello Sport, c'è, anche lui è all’ultimo anno di contratto e senza traccia di offerte. Infine, il sesto sarebbe Alex Sandro, che la Juve spera di poter liberare con un'offerta dall'Arabia che convinca il giocatore. E poi? Poi c'è un jolly, KoniA 21 anni, dopo un anno in prestito, potrebbe tornare alla Juventus e completare la rosa. Sicuramente sarà al raduno per giocarsi le possibilità di conferma.