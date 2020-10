Cosa succede con Mandragora? Ieri la notizia dell'acquisto del centrocampista napoletano, che rimarrà comunque in prestito all'Udinese: 10,7 i milioni sborsati dai bianconeri per riportarlo a Torino. Ancora due stagioni in Friuli per il giocatore, come da esplicita richiesta dell'Udinese. Ai Pozzo la Juve lo aveva ceduto nel 2018 per 20 milioni: su Mandragora resisteva un diritto di riacquisto a 26 milioni entro lo scorso 30 giugno, prorogato poi al primo settembre a causa dello slittamento della stagione. Infortunio e crisi causa Covid hanno portato a rivedere cifre e accordi.