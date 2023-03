Non era prevedibile un rendimento così negativo del centravanti serbo e allora qualche domanda arriva. E' quanto scrive la Gazzetta, che spiega: "Di sicuro il serbo ha avuto un’involuzione. Non si tratta di una crisi di fiducia, abbastanza comune per gli attaccanti. È vero che un gol lo aiuterebbe e magari a ruota ne seguirebbero altri, ma questo non sembra il classico momento negativo di una punta che vive male l’astinenza e che, quindi, ha solo qualche difficoltà psicologica. Vlahovic non segna, o almeno non quanto ci si aspettasse, e gioca male. Probabilmente il serbo sta riflettendo ad ampio raggio sulla sua situazione alla Juve, in cui il contesto tattico non lo favorisce".