Cos'ha il peso maggiore in tutta questa vicenda? Difficile da dirsi. Molto più complicato effettivamente scoprirlo. Prova a farlo l'edizione odierna di Tuttosport: la scorsa settimana la Juventus si era vista restituire - in attesa di un nuovo processo - i 15 punti in classifica in campionato, il ché avrebbe dovuto dare nuove speranze e rivitalizzare un gruppo formidabile a sopportare ogni peso. E adesso?Uno spot d'eccezione ce l'ha anche il processo mediatico, "che pronuncia già sentenze definitive di colpevolezza non giova certo a mantenere serenità nell’ambiente nonostante Allegri sia riuscito finora a evitare che la barca affondasse definitivamente". I giocatori sono dunque amareggiati, ma dovranno fare anche un esame di coscienza. Avranno il Bologna, ora. L'obiettivo Champions League, Uefa permettendo. E poi l'Europa League: cambierebbe almeno gli umori, e forse la sensazione generale attorno a questa stagione.