La strada per arrivare a Luis Suarez si sta rivelando più lungo del previsto. Quello per Dzeko, invece, bloccata per lavori in corso sull’asse Roma-Napoli. Così la Juventus tiene vive altre piste, come quelle difficili per Morata e Cavani e recentemente ne ha aperta una nuova. Il nome è quello di Olivier Giroud, molto vicino a sbarcare in Italia a gennaio all’Inter o alla Lazio, anche se alla fine prese la scelta di rimanere al Chelsea e di rinnovare il contratto fino al 2021. L’attaccante francese ha avvallato il possibile trasferimento, e potrebbe liberarsi dai Blues per una cifra pari a 5 milioni di euro.