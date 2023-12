L'Inter ha fatto la propria mossa per Piotre ora non gli resta che attendere la decisione finale del giocatore. Per il centrocampista polacco del Napoli, riporta Tuttosport, è stata fatta una proposta per un contratto quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione e ora toccherà a lui decidere di sposare i nerazzurri o virare su altre proposte che potrebbero arrivare.