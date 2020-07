Portare Andrea Pinamonti al Torino per il direttore tecnico Davide Vagnati sarà più difficile del previsto: sulle tracce dell'attaccante attualmente in forza al Genoa, ma che a fine stagione dovrebbe fare ritorno all'Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe anche la Juventus. Tra le due società del capoluogo piemontese, quando il campionato sarà terminato, potrebbe quindi andare in scena un vero e proprio derby di mercato.