Sembra esserci la Serie A nel destino del miglior giocatore dell'ultima Europa League, Filip Kostic. L'esterno d'attacco serbo dell'Eintracht Francoforte, come scritto dai colleghi di Calciomercato.com, è stato per molto tempo un obiettivo dell'Inter: il club nerazzurro lo ha messo nel mirino e ha avuto più discussione con i suoi agenti, ma è sempre stato frenato dalla richiesta economica dei tedeschi, che valutano Kostic circa 10 milioni di euro. C'è stato poi il giallo con la Lazio nel 2021, quando il club di Francoforte avrebbe dato una mail sbagliata ai biancocelesti per convincere Kostic che nessuna offerta era pervenuta per lui. E LA JUVE? - Insomma, Kostic e la Serie A si sono sfiorati senza mai toccarsi davvero. L'Inter resta interessata, c'è anche la Roma. Ma la nuova pista, più calda, sembra quella che porta alla Juventus. In Germania si parla di un accordo già raggiunto, ma secondo Calciomercato.com per ora ci sono stati soltanto contatti (confermati), ma senza una vera offerta messa sul tavolo da Cherubini. Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per capire se la Juventus ha davvero intenzione di affondare il colpo per Kostic e permettergli di esaudire il suo desiderio di giocare in Serie A.