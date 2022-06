Come racconta Tuttosport, per il ruolo di terzino in cima alla lista rimane un azzurro: Emerson Palmieri, di rientro al Chelsea dal prestito al Lione. Non rientra nei piani di Tuchel e a due anni dalla scadenza non ha costi proibitivi, mentre gli ottimi rapporti con il Chelsea possono aiutare a trovare la formula giusta per chiudere la trattativa e portare a Torino un giocatore seguito e apprezzato già quando era alla Roma.