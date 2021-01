Sami Khedira è un obiettivo di mercato della Juventus. Nel senso che uno degli obiettivi principali di Fabio Paratici è riuscire a cederlo per sgravarsi di un peso nel monte ingaggi, per un giocatore ormai fuori rosa. Nelle scorse settimane vi abbiamo documentato i viaggi del centrocampista tedesco in Inghilterra per provare a trovare un ingaggio in Premier League, ma per lui non sono arrivate offerte. Si è fatto sotto lo Stoccarda, squadra in cui Khedira ha debuttato: ma niente, per Sami è ancora presto per tornare a casa. L'obiettivo è continuare a giocare ad alti liveli. A partire da questo mese di gennaio.