L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle fasce della Juventus. A partire da un nome che intriga tanti: Nahuel Molina. L’esterno destro jolly dell’Udinese è considerato il perfetto erede di Juan Cuadrado, che ha 34 anni e soltanto un anno di contratto. Il ds Federico Cherubini si è iscritto da mesi alla corsa per Molina. I rapporti tra il club juventino e quello dei Pozzo sono eccellenti. La concorrenza, però, è tanta. L’Atletico Madrid nei giorni scorsi ha tentato il sorpasso, ma senza successo. Occhio anche alla Fiorentina. A sinistra la Juventus ha chiuso per Andrea Cambiaso del Genoa (i dettagli a pagina 7), ma Filip Kostic (Eintracht Francoforte) resta in preallarme in attesa di capire se Alex Sandro lascerà o meno Torino.