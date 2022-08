A inizio estate era dato per partente, poi ha scalato le gerarchie con una prima parte di pre campionato in cui ha impressionato tutti: prima con lo stato di forma con cui si è presentato alla Continassa dopo le vacanze, poi con i due gol segnati aldurante l'amichevole negli Stati Uniti. Moise, ora, sembra davvero vicino alla permanenza alla, che comunque continua a lavorare sul mercato per cercare rinforzi in attacco e soprattutto un vice di Dusan. La situazione dell'azzurro classe 2000, quindi, sarà da monitorare fino alla fine.