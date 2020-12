Con il gol del momentaneo vantaggio bianconero segnato ieri, Federico Chiesa ha dimostrato il perché la Juventus ha deciso di puntare su di lui. Le aspettative sono alte e secondo quanto riporta Tuttosport: "Il meglio deve ancora venire, ma intanto il figlio d'arte ha già collezionato 2 gol e 4 assist. Come sostengono negli ambienti bianconeri, Chiesa ha tutto per diventare un'ala da doppia cifra tanto nelle reti quanto nei passaggi decisivi". La società punta molto sul calciatore arrivato in estate e, da parte sua, Chiesa ha approcciato la nuova avventura in bianconero nel modo corretto, con il giusto spirito di abnegazione e la mentalità vincente.