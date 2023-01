Come racconta Gazzetta,Diha giocato i suoi ultimi minuti in bianconero del 2022 contro la Lazio, una mezzoretta nel finale al posto di Kean. Poi è volato in Qatar, da dove è tornato con una Coppa del mondo su cui c’è anche la sua prestigiosa griffe: gol in finale, come era già successo all’Olimpiade e in Coppa America. Angel ha preso per mano l’Argentina insieme all’amico Leo Messi e l’ha portata sul tetto del mondo, confermando le doti da leader, e Allegri adesso s’aspetta che faccia lo stesso con la Signora, bisognosa più che mai di guida e protezione.