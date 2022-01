Secondo quanto riportato da Tuttosport, con Arthur in partenza - anche se una cessione definitiva è impossibile dato l'impatto a bilancio che in estate sarà ancora di 43 milioni di euro - perché tutto si incastri, serve un sostituto, che possibilmente abbia un impatto maggiore. E costi poco o possa arrivare in prestito: formula che il Chelsea non sembra accettare per Loftus-Cheek , così risale lo svizzero Denis Zakaria , in scadenza con il Borussia Möenchengladbach. Certo di perderlo gratis a giugno, il club tedesco può cederlo in saldo e la Juventus, da tempo sulle sue tracce, è pronta ad approfittarne. Più complicati Bruno Guimaraes , extracomunitario e valutato 40 milioni dal Lione, e Renato Sanches , valutato poco meno dal Lilla.