Come racconta Gazzetta, nei primi incontri per Pogba, la Juve aveva ribadito l’interesse per il giocatore, chiedendo di essere informata di eventuali offerte per poterle eventualmente pareggiare. Pogba in Inghilterra guadagna intorno ai 15 milioni di euro netti a stagione e a queste cifre il club di Agnelli non è competitivo, anche perché l’input delle ultime stagioni è tagliare il monte ingaggi. Il Psg invece, che non ha problemi di budget, potrebbe mettere sul tavolo una cifra simile. A questo punto la volontà del giocatore, che non ha mai nascosto il suo amore per la Juventus e il desiderio di tornare, sarà determinante.