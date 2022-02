Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, la partita per il rinnovo di Dybala è invece apertissima. La Juve si presenterà con una proposta diversa, molto probabilmente. Ma non alla voce ingaggio come recitavano le prime indiscrezioni. No, da quel punto di vista Paulo verrà chiamato ad accettare una proposta simile a quella di ottobre, da 8 milioni netti o poco meno più bonus. Alla voce commissioni potrebbe esserci una differenza sostanziale: la Juve è pronta a tagliare, chiedendo all'entourage dell'argentino di rinunciare ad almeno 4-5 milioni di euro, così da poter confermare la proposta diretta al giocatore.