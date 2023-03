Rischiano anche i calciatori? Il tema è sensibile e naturalmente attraversa tutta l'inchiesta sui conti della Juventus. Ecco, e dal punto di vista della cosiddetta "" si rischia di avere ripercussioni sportive anche sui calciatori che quella manovra l'hanno firmata.Anche loro possono essere penalizzati.Secondo il Corriere dello Sport, la procura FIGC ha interrogato i calciatori, ha letto e riletto la chat del gruppo WhatsApp “JuventusTeam” e ricostruito i rapporti di forza all’interno dello spogliatoio ed è pronta a chiudere anche questo filone di indagine.Ecco, chi rischia di più? Chiellini è sicuramente uno dei più coinvolti e che rischia di più poiché si è fatto portavoce per i compagni delle missive della società. La giustizia sportiva spinge affinché tutti in realtà siano deferiti poiché tutti loro hanno firmato gli accordi con agenti e avvocati al seguito, e questo eliminerebbe la possibile 'ignoranza' sull'illecito. Per questo ora si aprirà anche una nuova strada.