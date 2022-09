Sembrava un super mercato. E alla fine? Con Pogba, Di Maria, Paredes e Milik, il miglior difensore della scorsa Serie A (Bremer) e un giovane in rampa di lancio come Gatti, già convocato da Roberto Mancini in Nazionale, sembrava infatti che il club avesse fatto una campagna acquisti di livello. Come racconta Gazzetta, poi c’è il rendimento sul campo, e qui nessuno dei nuovi, a parte Bremer e Milik, gli unici a salvarsi in questo naufragio iniziale, si è mai avvicinato finora a un rendimento da top.