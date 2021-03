1







di Cristiano Corbo

La caduta degli dei: Cristiano Ronaldo saluta addirittura il podio e crolla sotto i colpi del 4.5 della gara con il Porto, oggi la media voto - di tutte le pagelle de IlBianconero.com in stagione, ricordiamo - è di 6,33. Che non sarebbe neanche male, che però è ben lontana dal miglior bianconero della stagione: influenzato da poche e buone partite, il voto di Arthur resta sempre il più alto: 6.57. E qui sappiamo di avere qualche responsabilità, anche perché è difficile non assegnare la palma di migliore a Federico Chiesa. Che segue, sempre col sorriso, a 6.51.



KULU E DYBALA - E mentre Bernardeschi si stacca dai peggiori - dal 5 di inizio stagione oggi è a 5,94 -, Dybala resta fermo lì, dopo tre mesi di inattività. L'ha quasi preso Kulusevski: l'esperimento seconda punta non ha pagato, adesso però lo svedese dovrà sterzare per rialzarsi dai bassifondi della media. E gli altri? L'undici titolare ammette qualche sorpresa, soprattutto in difesa. E a partire dalla porta... Leggi nella gallery dedicata la top11 per media voto.