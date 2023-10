Come racconta Gazzetta, ecco il ritorno di fiamma. Il nome di Lazarfigura sul taccuino personale di Cristiano Giuntoli già dai tempi di Napoli. Non se ne fece nulla per gli azzurri allora e, quando l’attuale direttore tecnico della Juventus fece le valigie per trasferirsi a Torino, il destino del centrocampista serbo dell’Udinese pareva ormai a tinte nerazzurre. È storia recente: tutto fatto con l’Inter ad agosto, comprese le visite mediche. Poi… il clamoroso dietrofront. Samardzic rimase in Friuli e Giuntoli chiuse la sua prima campagna trasferimenti in bianconero senza acquisti (Weah fu comprato prima del suo arrivo…). Non c’erano, infatti, le condizioni perché la Juve provasse un affondo in estate. Oggi, però, la situazione è diversa.