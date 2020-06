Il nuovo colpo a costo zero della Juve può essere Pedro, esterno del Chelsea che può lasciare i Blues a costo zero: "Pedro rappresenta una pepita da pescare nel fiume dei parametri zero - scrive La Gazzetta dello Sport- . Potrebbe passare in primo piano se la Signora perdesse la pazienza con Douglas Costa e se anche Bernardeschi uscisse dal suo cono d’ombra e lasciasse Torino. Pesa il filo teso con un pezzo di Juve: Sarri è l’allenatore più apprezzato da Pedro dopo papà Guardiola. Lo avrebbe voluto sulla panchina del Chelsea pure quest’anno".