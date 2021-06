Nicolò Fagioli è uno dei grandi pupilli di Massimiliano Allegri, che durante la sua ultima stagione alla Juventus (2018-2019) si innamorò calcisticamente di lui. Oggi è reduce da una stagione in cui ha giocato poco più di 100 minuti in tutto con la prima squadra bianconera ed è diventato un elemento importante dell'Under 23. Ora c'è da chiedersi cosa farà la Juve del ventenne regista.



LONTANO DA TORINO... MA PER QUANTO? - Come rivela Calciomercato.com, nonostante il ritorno in panchina di Allegri, Fagioli la prossima stagione dovrebbe giocare in un'altra squadra. Molto più probabile l'ipotesi del prestito, per farsi le ossa con continuità in una categoria superiore alla Serie C. Meno probabile, ma non del tutto impossibile data la forte necessità di fare plusvalenza, la cessione a titolo definitivo.