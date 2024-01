Cessione Kean all'Atletico: cosa manca

Juve, per Kean sarà un prestito

Sono ore decisive per Moise Kean e il possibile trasferimento all'Atletico Madrid. L'attaccante della Juve ha scelto la sua destinazione, preferendo il club spagnolo ad altre squadre come Monza e Fiorentina. Kean si avvicina sempre di più all'Atletico ma ancora non è fatta.Per il trasferimento di Moise manca ancora un passaggio, ovvero che l'Atletico Madrid liberi spazio in rosa. Il giocatore destinato a partire è Correa, cercato in Arabia Saudita. Una volta che si concretizzerà il suo addio, allora Kean potrà lasciare la Juve.Kean lascerà la Juve quindi se tutto andrà come previsto, in prestito secco oneroso. Nessun diritto di riscatto quindi, con il giocatore che a fine stagione rientrerà a Torino. Kean ha il contratto in scadenza nel 2025.