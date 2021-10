? Il contratto è in scadenza a giugno ma per il rinnovo è tutto pronto. O quasi. Le parti stanno discutendo da tempo i dettagli per il prolungamento, il nodo che sta facendo ritardare la firma del colombiano è la durata del nuovo contratto: la società vorrebbe allungarlo di un anno con opzione per il secondo, Cuadrado chiede direttamente un biennale. La distanza tra offerta e richiesta non è enorme ma esiste, e va risolta. La Juve e Cuadrado vogliono andare avanti insieme, per continuare a correre veloce su quella fascia.