Tiago Djalò alla Juve: cosa manca?

Su più fronti. La Juventus si muove di continuo e punta a chiudere concretamente i propri colpi già a stretto giro. Negli ultimi giorni si è parlato di obiettivi nuovi (vedi Popovic) e vecchi (vedi Samardzic) ma non solo. Non va dimenticato, infatti, nella frenesia dei nuovi nomi quelche la coppia Giuntoli-Manna ha già sostanzialmente chiuso, sorpassando l'Inter. Perché non è ancora arrivato alla Juve? Cosa manca per vederlo in bianconero? Il club ha giocato d'anticipo con la strategia di anticipare il colpo trattando subito l'acquisto con il Lille (3,5 milioni più altrettanti di bonus e una discreta percentuale sulla futura rivendita) e poi trovando l'intesa con l'entourage del giocatore, fino al 30 giugno 2028.Gli ultimi dettagli intanto, su cui la dirigenza bianconera sta lavorando con l'entourage del difensore portoghese. E non solo: anche la definizione della cessione di Filippo Ranocchia al Palermo, tassello importante per bilancio e indice di liquidità: alla Juve andranno tra i 3 e i 4 milioni più un altro di bonus, da girare al Lille.