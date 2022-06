Come racconta il Corriere dello Sport, per Di Maria questo è il nodo da sciogliere: uno o due anni di contratto. Da oggi le parti torneranno a confrontarsi sul tema e dovrà essere il contatto decisivo. Di Maria non ha cambiato posizione: resta fermo sulla volontà di legarsi per un solo anno alla Juve. Alla Continassa non chiudono la porta ma l’intesa annuale comporterebbe una sforbiciata all’ingaggio rispetto a quello previsto dall’accordo: la soglia sarebbe 5-6 milioni più bonus, per non appesantire troppo i conti. Accetterà, Angel, un sacrificio sul compenso? Dentro o fuori, appunto.