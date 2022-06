Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve è a buon punto su Kostic. Tutto fatto per durata contrattuale o ingaggio: sono questioni già definite tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera, secondo il quotidiano. Del resto, si parla di un principio di accordo per un’intesa triennale a 2,5 milioni più bonus a stagione. Kostic ormai ha in mente soltanto la Juve e non fa altro che rimarcarlo rifiutando le proposte di rinnovo del contratto con il club tedesco, in scadenza l’anno prossimo. L’Eintracht, fresco vincitore dell’Europa League, prova a tenere duro: da Francoforte è stata recapitata alla Continassa una richiesta di 20 milioni, giudicata troppo elevata.