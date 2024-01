Tutto sembra propenso per il trasferimento di Moiseall', con lache ha già approvato il prestito secco. Tuttavia, un tassello chiave manca ancora per completare l'operazione: gli spagnoli devono prima cedere Joaquín Correa. La conclusione dell'affare dipende quindi dall'esito di questa trattativa, e le parti coinvolte si trovano ora nel limbo in attesa delle decisioni legate al futuro di Correa. Nonostante l'entusiasmo per l'imminente arrivo di Kean, l'Atletico deve risolvere la situazione di Correa prima di poter ufficializzare la nuova aggiunta all'attacco.