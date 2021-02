1









Un colpo da chiudere, un affare che resta ancora in fase di stallo. Juventus e l'Atalanta lavorano a uno scambio che sarebbe un super affare per i bianconeri, ma al momento non è stato ancora definito l'accordo con la Dea per l'arrivo di Christian Capone. Sul piatto Pietro Beruatto, terzino cresciuto nel settore giovanile juventino, e Alessandro Vogliacco, cresciuto nella Juve e su cui vige ancora un diritto di riacquisto, entrambi pronti a legare il proprio nome a quello dell'Atalanta, pur restando in prestito al Pordenone e al Vicenza. Gli agenti hanno trovato i rispettivi accordi, le società non ancora. Parti al lavoro.