C'è una trattativa che tiene banco al momento in casaed è per una cessione: quella di. Il brasiliano non rientra nei piani di Allegri, Gattuso lo accoglierebbe a braccia aperte. Due condizioni necessarie, ma non sufficienti per chiudere la trattativa. Ecco allora che le società trattano, dopo l'apertura del giocatore, per superare gli ostacoli e arrivare alla fumata bianca.Due su tutti: l'ingaggio, innanzitutto. Arthur non vuole rinunciare ai suoi 5 milioni di euro netti a stagione, cifra che però è fuori portata per il Valencia. Gli spagnoli chiedono dunque che la Juve contribuisca, da stabilire in che percentuale: alla Continassa non vorrebbero andare oltre la metà. L'altro nodo riguarda esclusivamente il Valencia, che per far posto ad Arthur dovrà cedere un extracomunitario: in partenza c'è l'uruguaiano Maxi Gomez, ma solo quando si sarà concretizzata la sua cessione si potrà chiudere per Arthur.