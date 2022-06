Cosa manca per arrivare ad Angel Di Maria? Le distanze fra club e giocatore sono sulle cifre e sulla durata del contratto. Di Maria vuole un anno soltanto per poi chiudere in patria, la Juve invece con due anni di contratto può approfittare del Decreto Crescita. Su questo una soluzione si potrà trovare, anche con un escamotage. Poi si parlerà di cifre, compensi e il resto. Il Barcellona al momento nicchia.