Gleison Bremer, dal ritiro del Brasile ha parlato del successo contro l'Inter e della consapevolezza che questa vittoria ha dato: "È stata una vittoria molto importante, abbiamo giocato una partita all’altezza di altre fatte in campionato. Stiamo cercando di risalire la classifica e abbiamo zero margini di errore. Ma ci sentiamo ancora più forti come squadra e questo ci permette di vincere partite importanti come quella con l’Inter".