Una specifica richiesta di Allegri per il mercato di gennaio. Gazzetta racconta il retroscena sull'arrivo di Zakaria a Torino: "Allegri per tutto l’autunno ha chiesto due giocatori: un numero 9 e un 6, come dicono in Europa. Cioè un centrocampista centrale, di fisico e personalità, capace di prendere in mano il centrocampo, recuperare palloni e smistarli. Zakaria non fa molti gol ma può cambiare la squadra, questo ha sempre pensato Allegri".