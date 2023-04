Ancora da decifrare. E, in fondo, pure parecchio ancora da decidere per Massimiliano. Ladisarà una squadra che potrà sorprendere, almeno nelle scelte degli effettivi. I bianconeri hanno ovviamente un solo risultato, la vittoria, ma hanno anche un altro obbligo: fare di ogni necessità una virtù.L'ultima assenza è di quelle pesanti: mancherà Angel Di Maria, per un problema alla caviglia; dallo stesso infortunio è guarito Dusan Vlahovic, rientrato tra i convocati e pronto a subentrare dalla panchina, in particolare se ci sarà da sbrogliare il risultato.Milik resta dunque la certezza. E occhio a qualche "ragazzotto", come li chiama Allegri: potranno giocare dal 1'.