28 milioni per trovare una squadra. Di fatto,, un prezzo già ce l'ha. L'attaccante classe 2000 non tornerà però al Psg: è tramontata ogni ipotesi di scambio con Leandro Paredes, la cui valutazione oggi sfiora i venti milioni di euro. Tanti soldi, per ora troppi: anche per questo i bianconeri sperano di tornare a casa con un'occasione sostanziosa e sostanziale. L'obiettivo è infatti arrivare al prestito con diritto di riscatto, possibilità alla quale il Paris potrebbe aprire per far spazio a un giocatore come Fabian Ruiz. Le ultime sono confortanti, sebbene manchi una cessione a centrocampo.