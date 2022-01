1









Un cambio di direzione e poi il crollo a terra. Le mani sui capelli, la camminata zoppicante fino agli spogliatoi. Segnali tutt'altro che incoraggianti dopo l'infortunio di Federico Chiesa in Roma-Juventus.



In queste ore, sulle sue condizioni, filtra molto pessimismo e l'ipotesi più concreta sembra essere quella di un interessamento dei legamenti, dopo la distorsione del ginocchio sinistro. A fugare ogni dubbio, in ogni caso, gli esami che il calciatore bianconero farà domani al JMedical.