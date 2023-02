Il futuro di Adrienè ancora incerto, il contratto del centrocampista francese scade al termine della stagione attuale. A domanda specifica ai microfoni di Dazn ieri il giocatore ha risposto così: "In questo momento mi sento bene ma non so cosa succederà. L'importante è dare il 100% poi vedremo cosa succede, parleremo con la società, ma ora ci sono cose più importanti".