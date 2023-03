Al momento sembra difficile che la Lazio riscatterà Luca Pellegrini dalla Juve per 12 milioni, cifra concordata al momento del trasferimento; il giocatore però vorrebbe rimanere in biancoceleste e per farlo è pronto a ridursi l’ingaggio. Le due società a fine stagione si siederanno a tavolino in cerca di un nuovo accordo. A riferirlo è Calciomercato.com.