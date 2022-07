Qual è la situazione di Miretti? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus vorrebbe portarlo in ritiro, farlo valutare nuovamente da Allegri e poi decidere se tenerlo in rosa o cederlo in prestito. Il Monza, settimana scorsa, lo ha chiesto direttamente ai bianconeri e aspetta di avere una risposta. Ancora qualche giorno e si saprà di più: dopo un anno da sogno, Miretti non vuole fermarsi.