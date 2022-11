Diversi club brasiliani hanno preso informazioni su. D’altronde l’attaccante in patria veniva considerato il futuro della Seleçao, un giocatore di assoluto valore e prospettiva. In pole in questo momento c’è il Flamengo campione del Sudamerica con l’ultima Libertadores vinta contro l’Atletico Paranaense. Si ragiona su un prestito biennale con diritto di riscatto ma va ancora capita la reale intenzione della Juventus ad aprire a una soluzione di questo tipo. Il Mengao spinge, nel mirino c’è Kaio Jorge. Lo rivela Calciomercato.com.