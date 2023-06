Il contratto di Juancon la Juventus è in scadenza al termine della stagione. Per lui c'è ancora un bel punto interrogativo, sembrava finita, ora è più vicino il rinnovo, ma una decisione finale ancora non c'è. Appuntamento a breve per capire se andare avanti insieme, magari con ingaggio dimezzato o quasi, oppure se dirsi addio. A riferirlo è Calciomercato.com