Un gol, nel derby di Torino. Non una novità per Juanquello che è successo martedì sera. Il colombiano è stato decisivo per la vittoria della Juventus, come già altre volte gli era capitato in carriera. Un ritorno da protagonista, in una stagione fin qui difficile per lui e che sarà, molto probabilmente, la sua ultima con la maglia bianconera addosso. Anche dopo le scelte sui rinnovi di Danilo e Alex Sandro, la dirigenza sembra aver in mente un piano diverso per Cuadrado. Lo rivela Calciomercato.com.